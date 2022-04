Vaata vahvaid fotosid seeniorkoertest

Virumaa Teatajale on saadetud juba juba viie eaka koera fotod, kuid konkurss ei ole veel lõppenud. Kui sinul, sinu sõbral või sugulasel on kodus eakas koer, siis palun tee temast foto ja saada aadressil toimetus@virumaateataja.ee. Kirjuta juurde koera vanus ja nimi. Lisame uued fotod jooksvalt galeriisse. Isegi kui teie koer on noorem, kui galerii vanim seenior, on teie foto on ikkagi oodatud.