EKRE saadikud soovisid Väike-Maarja valla hariduskavasse "traditsioonilist õpikäsitlust"

Gümnaasiumihariduse järjepidevuse vajadus raiuti neljapäeval ka dokumenti: Väike-Maarja vallavolikogu võttis vastu hariduse arengukava. "Ma ei näe ohtu, et Väike-Maarja gümnaasium jääks õpilasteta," ütles valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson arengukava tutvustades. "See, kas gümnaasium jätkab, on meie – valla ja volikogu – töö ja mure. Arengukavas on kirjas, et kooli gümnaasiumiosa jätkab igal juhul. Ka siis, kui õpilaste arv peaks vähenema."