Rahanappuse tõttu lükkub Tapa vallas palgatõus edasi

Mis rahaasjadega valesti on? Kitsaskoht tuli esile, kui volikogu istungi päevakorrapunktid said läbi käidud ja jõuti infopunktini. Sõnavõtuga esines Tapa valla finantsosakonna juhataja Helen Ruberg.

"Vallavalitsus on siis vastu võtnud 20. aprillil korralduse valla eelarvest ette nähtud väljaminekute tegemiseks. Korralduse sisuks on siis, et meil ei ole töötasu tõusmist 1. jaanuarist, nagu oli hallatavatele asutustele infona antud ja ka eelarves vahendid kinnitatud. Seoses sellega, et meil täna ei ole tulumaksu laekumine 25 protsenti planeeritust täidetud, võeti vastu, et töötasu tõstetakse alates 1. aprillist, välja arvatud need, kellelt seadus nõudis uut alampalka," selgitas Ruberg.