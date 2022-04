Jutuvestmisfestivalil kõlavad pajatused ja linnulaul

20. mail leiab Moe kõrtsis aset vanade pärimuslugude vestmine koos Saksi raamatukoguhoidja Sirje Võsaga. Alates kella 17 on avatud kõrts, kus pakutakse üllatusi ning võimalik ajas rännata.

Õhtul saab Sõmeru keskusehoone juurest minna matkama Kreutzwaldi lapsepõlveradadele koos matkajuht Mart Laidrooga. Kaarli kivi juures pajatab lugusid jutuvestja Polina Tšerkassova.

Ööbikuööd on pärimuslike lugude, muusika ja maagilise miljöö festival, mis seekord hõlmab kümmet maakonda.

​Jutuvestmisfestivali peamine eesmärk on panustada meie rahvakultuuri olulistele osadele – jutuvestmise säilimisse ja väärtustamisse. Festivaliüritused on mõelnud nii lastele, noortele, peredele kui ka jutuvestmistraditsiooni sügavuti hindavatele külalistele. Sellel aastal on suur rõhk pandud just koolinoortele ja päris pisikestele, kes veel lasteaias käivad.