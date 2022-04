"Teeme ära!" keskendub veekogude ohutusele ja looduskaitsele

Tänavu on tähelepanu all tavapäraste talgutööde kõrval koduümbruse veekogude ohutus ja igaühe looduskaitsega seotud talguteod.

Talgupäevale on väga oodatud osalema kõik eestimaalased ja ka meie uued kaasmaalased, kes on sattunud Eestisse Ukrainast sõja eest põgenedes. Praeguseks on talguveebi talguid kirja pandud 900 ligi 9000 talgulisega.