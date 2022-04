Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktori Kaili Õunapuu-Seidelbergi sõnul on ajastu märk, et kõik võivad välja anda kõike, ning see kehtib nii ilukirjanduse kui ka teadus- ja pseudoteaduskirjanduse kohta. Missugused teosed tellida raamatukokku, et riiulitelt leitav kirjandus oleks tõene ja usaldusväärne, on kujunenud raamatukogudele raskeks küsimuseks.