Loeng aitab muinaslugusid mõtestada

Näiteks arutletakse loengus selle üle, mida näitavad meile iidsed muinasjutud oma tähenduskihtide kaudu, kuidas tänapäeva lapsed saavad aru vanadest muinasjuttudest, kus keelekasutus, kombed ja asjad on tänapäevastest erinevad, ning kuidas muinasjutud on kaaslased lapsepõlves ja neid on hea lugeda ka täiskasvanuna, ent siis neid teistmoodi mõistes.