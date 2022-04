Nädala kaja: enne koitu on kõige pimedam

Kogu selle sõja taustal jäävad silma loomulikult ka meie enda ühiskonnas toimuvad protsessid, kõlavad kommentaarid, avalik arvamus, meedia käitumine, meedia tarbijate käitumine ja poliitika. Esimese hurraaga tulid igast pimedast kapinurgast välja tugitoolikindralid ja köögikolonelid, kes hakkasid teemasse süüvimata meie enda kaitsejõude tatiga pritsima, tuues näiteks, et kui Eesti Ukrainale relvi saadab, jääme meie kaitsevõimeta. See on täielik bullshit. Kõik sellised otsused on strateegiliselt 109 korda läbi kaalutud, vaadatud üle plussid ja miinused ning loomulikult ka enda tagala.