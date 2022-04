Mõistatamismäng kutsub raamatukogusid avastama

Selleks, et mööda erinevaid ja erilisi raamatukogusid rändamine oleks veelgi kaasahaaravam, on loodud templimäng. Oma rännakute jooksul saab külastaja lahendada spetsiaalselt loodud mõistatusi ja koguda templeid raamatukogudest, kuhu rännakud viivad.

Kui on kokku kogutud viie erineva raamatukogu templid ja templipass on täis, tuleb see anda raamatukoguhoidjale, et osaleda auhinnaloosis. Siis saab raamatukogust küsida uue passi ja asuda seda täitma.