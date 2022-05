Täna toimub üleeestiline kalasadamate päev

"Mul on hea meel, et pärast paariaastast pausi saan just rahvusvahelisel rannakalanduse ja vesiviljeluse aastal taas kõiki avatud kalasadamate päeva raames sadamatesse külla kutsuda," vahendas maaeluministeerium Urmas Kruuse sõnu. "Üritus annab hea võimaluse tutvuda kalasadamates tehtava tööga ja leida nii-öelda oma kalur, kelle käest otse värsket kodumaist kala osta."