Tsiklimehed tõmbavad Rakveres paraadiga tähelepanu liiklusohutusele

Virumaa Kärts on teist korda toimuv Virumaa motoüritus, mille peamiseks eesmärgiks on autojuhtidele meelde tuletada, et kaherattalised on taaskord liikvel. "Lisaks peame ise endale meelde tuletama, kuidas ohutult liigelda ja kuidas varustust õigesti kasutada," rääkis ürituse eestvedaja Aare Raam.