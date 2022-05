Sopran Heli Veskus annab üllatuskontserdi

Richard Straussi laulude kohta ütles Heli Veskus, et tema laululoomingut võib kirjeldada kui virtuoosset, ekspressiivset ja sügavalt liigutavat. "Srauss oma enesekindluses on öelnud enda kohta järgmist: "Teised komponeerivad, mina loon muusikaajalugu." Ja sellega tuleb nõustuda," lausus ta.

Kontserdil kõlavad ka eesti soololaulu kullavaramusse kuuluvad Mart Saare ja Eduard Tubina laulud. Tubinalt tulevad ettekandele kolm laulu Kalju Lepiku sõnadele. "Need on koduigatsuse poeedi Lepiku mõtisklused inimhinge saladustest, põlvkondadevahelisest sidemest. Nendes lauludes elab Tubin koos temaga mõtetes selles kodus, mis maha jäi. Lepik ja Tubin põgenesid mõlemad sõja ajal Rootsi. Arvestades maailma hetkeolukorda, tundus, et on õige aeg nende laulude esitamiseks," ütles lauljanna.