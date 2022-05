Vinnis hakkab koos käima tugigrupp dementsete lähedastele

Kohtumistel jagatakse informatsiooni, tuge ja nõuandeid, et mõista ja tulla toime dementsussündroomi põdeva pereliikmega. Kõik see toimub konfidentsiaalselt. Kohtumisi hakkab läbi viima Dementsuse Kompetentsikeskuse nõustaja ning MTÜ Elu Dementsusega juht Hanna-Stiina Heinmets. Idee koos käimiseks Vinnis tuli kohaliku tervisekeskuse pereõelt ja õendus-hoolduskeskuse Loojang juhatajalt Riina Sinisoolt, kelle sõnul otsustatakse grupi kooskäimise tihedus pärast esimest kohtumist. Osaleda saab ka Zoomi keskkonnas veebis.

Tallinnas ja Tartus tegutsevad sellised grupid juba aastaid ning nendest huvitub sedavõrd palju inimesi, et tihti ei mahu kõik ära ning jääb väheks aega nende korraldamiseks. Vinni vallast teab Sinisoo kümmekonda inimest, keda kohtumistel räägitav info võiks puudutada, kuid Rakverest ja ülejäänud maakonnast oleks neid ehk veelgi enam. Samas tõdes ta, et paljud ikkagi pelgavad sedasorti gruppide külastamist. "Lähedase vaimne tervis pole ju ammuilma häbiasi, aga millega pärast seda sõna dementsus ikka veidi kardetakse," ütles Sinisoo, tuues põhjuseks vähest teadlikkust. "Me ei saa aidata sinu lähedast, aga saame aidata sind," lisas ta.