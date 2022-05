Galerii ⟩ Põlema süttinud traktor süütas silohoidla

Voore Mõisa OÜ töödejuhataja Kaur Krihvel rääkis, et päeval tehti hoidlas põhupurustustöid. "Tööd said ilusti tehtud ja siis traktor jäi hoidlasse seisma. Mingi hetk nägime suurt leeki," kirjeldas töödejuhataja ning lisas, et põleng sai alguse ilmselt traktorist. "Kas mingi kivi kuskilt kuumaks ajanud, raske öelda."