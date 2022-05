Rakvere linn üllitas juubeliaasta puhul ajakirja.

"Mul on suur rõõm tutvustada trükisooja Rakvere linna juubeliajakirja, mis on omanäoline, samas eripalgeline nagu linn isegi, andes ülevaate ühe tegusa ja romantilise linna elust," sõnas Rakvere linnapea Triin Varek. "Need lood ei sisalda kõike, mis Rakverest Rakvere teeb, kuid piisavalt isutekitamiseks," kõneles linnapea.