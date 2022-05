Rattavargused pole veel meile jõudnud

Hoopis teisel arvamusel on aga turvafirma AS G4S Eesti. Äriühingu kommunikatsioonijuhi Maxim Tuule sõnul on eelmise ja tunamulluse aasta võrdluses rattavarguste arv märgatavalt kasvanud. Tänavu esimese kahe kuuga kasvas rattavarguste arv ligi 37 protsenti. “Kuigi märts näitas mingil määral vaibumise märke, olid möödunud nädalal (aprilli eelviimasel nädalal – toim) vargad taas aktiivsemad,” nentis Tuul. Tema andmetel on kõige populaarsemad kohad, kust jalgrattaid varastatakse, garaažid, keldrid, trepikojad. “Ekslikult arvatakse, et trepikoda on jalgratta hoidmiseks turvaline koht, sest uks on rauast ja fonolukk ees,” ütles Tuul. “Paraku teesklevad vargad, et on maja elanikud või kellelegi külla tulemas, ning pääsevad kergelt trepikotta sisse.”