Juhtkiri: hästi saab õppida igas koolis

Nagu iga uus asi, oli ka haridusreform esimese hooga harjumatu ja tekitas hästi palju küsimusi. Aga lastes ajal lennata – nagu tal see tavaks on –, avastame peagi, et küsimused on saanud vastusteks, lapsed käivad ikka koolis, inimesed kohanevad ja tundub isegi uskumatu, et meil kunagi nii palju gümnaasiume oli. Tegelikult on ka haridusreformi taga ikkagi tarkus ja soov teha kogu süsteem optimaalsemaks ja nüüdisaegsemaks.