Pensionäri ilus elu

Mis asju peaks veel kokku ostma, kes küll seda oskaks ütelda. Venemaal on praegu puudu suhkrust, naeltest ja nööpidest. No nööpe vist ei ole mõtet kokku osta, ostaks siis parem naelu, sest neid võib ikka tarvis minna. Suhkru kohta ei oska midagi arvata, kuna tarvitan ise suhkruasendajat. No muidugi tualettpaber on viimasel ajal moodne kokkuostmise artikkel, sest ajalehti trükitakse nüüd kõvale kriitpaberile ja neid on ebamugav tualettpaberi asemel kasutada.

Aga kui vähese rahaga siis üks inimene hakkama võiks saada? Indias on võimalik ära elada 1 euroga päevas, meil ehk võib ära elada 2,5 euroga päevas, aga inflatsiooni tõttu ütleme et 5 euroga päevas. See teeb siis 150 eurot kuus. Kütte- ja elektriraha on ka tarvis, no ütleme, et aasta keskmiselt võttes 150 eurot kuus, siis peaks tuba küll soe ja valge olema.