Nüüdsest saab osaleda ravimite ja vaktsiinide kõrvaltoimete geeniuuringus

Inimese geenidest sõltub, kuidas ravimid mõjuvad. "Nii võib konkreetne ravim ühe inimese vaevuseid leevendada, teisele põhjustada ebamugavaid kõrvaltoimeid ning kolmandale ei pruugi see ravim mõjuda sootuks mitte kuidagi. Seega peame selgitama välja, missugused geenivariandid võivad põhjustada kõrvaltoimeid, et tulevikus saaksid arstid määrata inimestele just neile kõige ohutumaid ja sobivamaid ravimid," selgitas Eesti geenivaramu farmakogenoomika professor Lili Milani.

Milani sõnul pole varasemalt kõrvaltoimete esinemise kohta kogutud piisavalt isikustamata terviseandmeid, mis võimaldaksid uurida nende tekkimise geneetilisi põhjuseid. Samas ligi 98 protsenti eestlastest kannab vähemalt ühte geenivarianti, mis mõjutab mõne ravimi toimet. "Just seetõttu ootame lühikest veebiküsimustikku täitma igat geenidoonorit. See võimaldab uurida inimeste enda antud vastuseid koos nende geeniandmetega," pani Milani doonoritele südamele. Vastama on väga oodatud ka need, kes kõrvaltoimeid ei ole kogenud.