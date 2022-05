Kohus määras seadust lausrikkunud libasohvrile vanglakaristuse

Süüdistuse järgi juhtis Tõnis Tomson 2019. aasta 24. augustil ajavahemikul kella 4–6.45 Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva maanteel Äntu külas mootorsõidukit Chrysler Grand Voyager, ilma et tal olnuks vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust. Autos olnud kaassõitja ei olnud sõidu ajal turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud. Tomson kaotas valesti valitud sõidukiiruse ja tähelepanematuse tõttu kontrolli mootorsõiduki üle, sõitis teelt välja kraavi ja auto paiskus üle katuse. Avarii tagajärjel sai kaasreisija eluohtliku tervisekahjustuse.

Kas juht vastutab kaassõitjate turvavarustuse kasutamise eest? Prokuratuur viitab süüdistuses liiklusseadusele, mille järgi on juht kohustatud enne sõidu alustamist veenduma, et tema ja sõitjad kasutavad nõuetekohaselt turvavahendeid. Samuti on juhil keelatud sõidutada sõitjat, kes ei ole turvavarustuse kohta käivat nõuet täitnud. Erandiks saab olla vaid hädaseisund.