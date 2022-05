Rakvere tegutsev mittetulundusühing toetab Ukraina sõjapõgenikke

«Abivajajaid on üha rohkem. Meie edu ei sõltu üksnes sotsiaalmeediapostitustest ja toetustusavaldustest sõduritele ning eluga riskivatele eri elualade esindajatele – päästjatest kuni rongi vagunisaatjateni välja – vaid samuti omapoolset panust andvatest vabatahtlikest,» kõneles ühenduse üks liikmetest Jelizaveta.

Tema kinnitusel teevad nad kõik endast oleneva, et nimetatud tegevused aitaksid sõja eest pakku tulnutel sulanduda Eesti ühiskonda ja leida sobilik töö. «Sotsiaaltoetustest elamine on põhimõtteliselt sama, mis eelpensionile siirdumine. Tõsi, see ei puuduta neid, kes on sunnitud kasutama toetust kas tervislikel põhjustel või väikese lapse kasvatamiseks,» tähendas Jelizaveta.