Skandinaavias armastatud mereabisüsteem hakkas tööle ka Eestis

Trossi-nimeline mereabisüsteem on Skandinaavias aastakümneid juba töötanud ja selle eesmärk on süsteemiga liitunute abistamise tagamine merel näiteks juhul, kui alusel on vee peal kütus otsa lõppenud, alus on takerdunud kalavõrku või selle mootor on mingil põhjusel töötamise lõpetanud. Sellises olukorras võib vastavalt ilmale minna kaatri või jahi pukseerimine maksma keskmiselt 350 eurot, kuid suuremate aluste puhul on arve kordades krõbedam. Trossiga liitunuile on pukseerimisteenus aga põhimõtteliselt tasuta.