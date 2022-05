Tuntud ajakirjaniku ja poliitiku lesk Anu Transtok-Aare koos pojaga on esitanud kohtule taotluse Juhan Aare pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.

Täna ütles ajutine pankrotihaldur vandeadvokaat Hillar Villers, et pärandvarale on esitatud neli võlanõuet kokku 19 045 euro ulatuses. Võlausaldajate esimesele üldkoosolekule oli registreerinud üks võlausaldaja: advokaadibüroo Küllike Namm OÜ, kelle nõue on 976 eurot. Osaühingut esindas koosolekul äriühingu omanik vandeadvokaat Küllike Namm. Tema sai otsustamisel 976 häält ehk ühe hääle ühe euro kohta.