Koolitüdruk müüb unistuse täitumiseks enda valmistatud küünlaid

Rakvere põhikooli üheksanda klassi piiga Kristel Geidik on juba kolm aastat unistanud minna vahetusõpilasena maailma avastama. Praegu on ta peaaegu poolel teel Hispaaniasse. Õpilasvahetuse programmis on esimesed etapid läbitud ja juba on osa rahastki koos. Pea poole summast plaanib piiga koguda enda valmistatud küünalde müügiga.