Korvpallikommentaator Kristo Saage: "praegast" eest pandi puid kõvasti alla

Pikka aega Rakvere Tarvas mänginud ja praegugi Rakveres elav Kristo Saage pole suu peale kukkunud kunagi olnud. Ta oli rahvuskoondisesse kuulumise ajal meeskonna üks vaimsetest liidritest – legendaarseks on saanud tema riietusruumi-ütlus "Mis te põete, praegu on 0:0, läheme platsile ja hakkame pihta" – ja ega ta muudes juttudes ka tagasihoidlik polnud. Samuti ei saa teda süüdistada enesekriitika puudumises. Näiteks on ta ajakirjandusele tunnistanud: "Ega ma kooli ajal eriti terav pliiats olnud."