Rakvere tänavaremondi kese asub Jaama ja Küti tänaval Kukekülas

Rakvere abilinnapea Kert Karus rääkis, et teeehituse kese on tänavu ja järgmisel aastal raudteejaama piirkonnas ehk Kukekülas. “Hanked on läbi viidud ja rahaline kate olemas. Jaama tänava sademevetekommunikatsioonid on praeguseks tehtud, kohe minnakse Küti tänava kallale,” rääkis ta. “Jaama tänava korda saamine ongi kõige ülejäänu eelduseks. Piirkonna väiksemate tänavate all olevad kommunikatsioonid saab nüüd sinna ühendada.”