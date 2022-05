Repliik: heategu?

On fakt, et Petrone ei ole esimene, viimane ega ainus, kes arvab, et kuskil on keegi, kes tahab kanda tema räpaseid sokke, higilõhnalist särki või auguliseks kulunud tenniseid. Vabatahtlikud abistajad on selliste inimestega pidevalt kimpus olnud, teravalt on probleem esile kerkinud aga nüüd, Ukraina sõja valguses, kui annetatud kraami ringleb palju.