Rabasaare linnavõitluslinnak suletakse ehitustöödeks

Linnak on linnaruumi imiteeriv harjutuskoht, mis koosneb väljaõppeelementidega – aknad, uksed, trepid jne – ehitistest. Alale on tagatud ligipääs eri nurkadest ja külgedest ning linnaku hoonestus on kavandatud võimalikult mitmekesine: madal- ja kõrghoonestusala, tööstusala. Linnavõitluslinnakule iseloomulikuks osaks on lisaks hoonetele tihe tänavavõrk, mis võimaldab linnakus korraldada võimalikult erinevaid väljaõppeharjutusi.