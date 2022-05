Täna pandi Vallimäele kaks sooja joogi automaati

Rakvere kultuurikeskuse direktori Eve Alte sõnul eelistati kahe automaadi asukoha valikul Valimäge põhjusel, et inimesed ei soovi vaba aega veeta pelgalt kohvikus istudes, vaid rohkem tahetakse hingata värsket õhku. "Vallimäel on suveperioodil palju jalutajaid," selgitas Alte.

Suviti on Vallimäel ka palju üritusi. Küsimusele, kas kohviautomaadid on kaks tumma konkurenti ürituste korraldajatele, vastas Alte, et tõepoolest jääb üks sooja joogi automaat piletialale. Kui automaat segab ürituse korraldajat, siis Alte sõnul saab aparaadi selleks ajaks kinni panna. Teine sooja joogi automaat jääb piletialast välja.