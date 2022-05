Sõja eest põgenenud naised tegutsevad

Naised rääkisid, et olid Rakverre tulnud Jänedalt, kus kohalikus külalistemajas elab palju sõjapõgenikke. Et sotsiaaltöötajalt eriti infot ei saadud, otsustasid nad omal käel sõita Rakverre tööd otsima. "Meil on rongide sõiduplaan pildistatud," ütles Kira ja näitas mobiiltelefoni. "Oli suur vedamine, et rongiga sõitma ei pidanudki, vaid üks hea autojuht võttis meid teel rongijaama peale ja sõidutas siia otse treppi," rääkis Ilona.

Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna tööandjate konsultant Anu Tooming rääkis, et kui Ukraina sõjapõgenik on käinud politsei- ja piirivalveametis ning saanud aasta kehtiva ajutise kaitse, siis on tema ja pereliikmed saanud samasugused õigused nagu Eesti elanikelgi. "See tähendab, et inimene saab asuda tööle või registreerida end töötuna, ta saab taotleda sotsiaaltoetusi ja kasutada meie riigi teenuseid," selgitas Tooming.