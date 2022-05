Väike-Maarja vald soovib maha müüa õppekeskuse hoone

Väike-Maarja vald pani müüki õppekeskuse hoone. Tegemist on esindusliku ja omapärase arhitektuuriga majaga, mis valmis 1990. aastal. Ehitati see kolhoosi keskusehooneks, millena see kolhoosiaja lõppemise tõttu õieti tegutseda ei saanudki.