Murtud ribid ei lõpetanud Gordejevi ja Stupelise võistlust

Gert Gordejevil ja Kaspars Stupelisel tekkis külgkorviga mootorrataste maailmameistrivõistluste esimesel etapil avastardis kuhjaga probleeme. Gordejevi sõnul ei tulnud start kõige paremini välja ja satuti rüselusse mingite inglastega. Neil aga on teadupärast korvid nii-öelda valel pool, mis tähendab, et nendega on väga ohtlik alati – parempoolne ja vasakpoolne korv omavahel koos.