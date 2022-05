Laupäeval tuleb kuni 18 kraadi sooja

Öösel on selge, kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 2-7 m/s ja laine kõrgus on 0,3-0,6 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on enamasti hea. Sooja on 4-7 kraadi.

Ennelõunal on pilvi vähe ja ilm on peamiselt sajuta. Keskpäeva paiku pilvisus tiheneb ja pärastlõunal liigub üle Eesti vihmahooge. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s, õhtul pöördub saartelt alates loodesse. Sooja on 13-18, meretuulele avatud rannikul kuni 8 kraadi.