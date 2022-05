Lääne-Virumaa politseijuhi Katrin Satsi kinnitusel on politsei eelolevaks suveks valmis.

Rakvere politseijaoskonna juhi Katrin Satsi hinnangul on Ukraina sõjapõgenikud oluliselt mõjutanud korravalvurite tööd. Aga asjal on ka hea külg – põgenike seast on saadud täiendust politseiridadesse.