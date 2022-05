Galerii ⟩ President istutas kurjuse ohvrite mälestuseks tamme

Täpselt samuti nagu 30 aastat tagasi, tuldi ka sel reedel leinaparki kokku, et mälestada kommunismi kuritegude ohvriks langenud inimesi. "Kui see park rajati, uskusid kõik pargi rajajad, et sellist tüüpi kurjus on maailmast kadunud. Paraku näeme me täna, et nii see ei ole," sõnas president Alar Karis.