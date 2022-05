Ly Ipsberg õhutab tüdrukutes laulusädet

Virumaa tütarlaste lauluema Ly Ipsberg ütleb, et ehkki aastate jooksul on ta mõnel väsimuseviivul kaalunud tütarlastekoori dirigendi ametist loobumist, annavad lauljad nii palju head energiat ja ilusaid hetki, et tumedad mõtted hajuvad õige kähku.