“See kõik on tema” vastab ebamugavatele küsimustele

Vestlen näitleja Tiina Mälbergiga peale hooaja viimast “See kõik on tema” etendust, millele on eelnenud vestlusring veebipolitseinikuga. Mured sotsiaalmeediaajastul nõuavad teistlaadi lähenemist ka teatris. Ehkki enne järgmist hooaega “See kõik on tema” lavalaudadele ei jõua, on oluline tehtule tagasi vaadata. Seda just emadepäeva eel. Kohtun ema ja näitlejaga, kes on lavastuse muret tekitava teema enese jaoks üksipulgi lahti mõelnud ja mõtestanud.

Lavastust, mis on mängukavas aastast 2017 ning mida praeguseks on mängitud üle 120 korra, soovitab teater eriti vaadata noortel. Tiina Mälbergi sõnul on noorte vaatajate jaoks klassiga tehtud ühiskülastusest olulisemgi vaadata tükki koos vanemaga. Et kerkinud teemade üle saaks arutleda üheskoos. Et saaks küsida mugavaid ja ebamugavaid küsimusi ja koos vastuseid otsida. Lühidalt öeldes räägib Andrei Ivanovi kirjutatud ja Helen Rekkori lavale seatud “See kõik on tema” sellest, kuidas ema kohati meeleheitlik püüd sotsiaalmeedia libakonto abil oma käest libisevale lapsele taas ligi pääseda paneb kaalukausile nii usalduse kui ka elu. Aja jooksul, mil lavastus Rakvere teatri mängukavva kuulunud on, on ka internetiohud muutunud, ometi kannab lavastus jätkuvalt olulist sõnumit ja temaatikat.