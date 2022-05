Nädala kaja: mina, ema

Öeldakse, et emaks olemine on töö. Sõnal “töö” on minu jaoks alati teatud negatiivne maik olnud. Töö võrdub rutiin ja kohustus. Emadus ei saa seega töö olla. Jah, on kohustused, väljakujunenud rutiin, kuid see kõik on osa elust. Emaks olemine on elu.