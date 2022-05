Ajakirjaniku töö võib olla ootamatult mitmekesine. Võib jääda mulje, et ajakirjanikud istuvad päev otsa arvuti taga, vaatavad aknast välja ja ootavad, et uudis kätte tuleks, kuid tegelikkus on teine. Virumaa Teataja ajakirjanik Merly Raudla on ühtviisi osav nii inimeste kui ka loomadega.