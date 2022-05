Kadrinas õpetatakse essee kirjutamise kunsti

Siret Campbell ütleb, et me kõik kirjutame midagi iga päev. Enamasti on tekstid praktilist laadi – saadame e-kirju, paneme arvamuse kirja, tähendame üles mõtteid või plaane. Kuna need on nii igapäevased asjad, ei pööra me suuremat tähelepanu sellele, kuidas neid tekste kirjutame.