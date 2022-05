”Apteeker Melchiori” pime ja lustakas keskaeg

Mulle meeldivad suured mõõga ja mantli filmid. Nii need, mis jäävad niivõrd-kuivõrd ajaloolistesse raamidesse, kui ka need, mis rikastavad möödanikku maagiliste elementidega või asetuvad kogu täiega fantaseeritud ajajoonele. Lapsena meeldis see külmavärin, mis läbis keha, kui vaatasin Peter Jacksoni “Sõrmuste isanda” triloogiat. Meeldis see robustne ja sünge, religioossete ilmutustega pikitud käsitlus Luc Bessoni filmis “Jeanne d’Arc” (“The Messenger: The Story of Joan of Arc”). Alguses oli harjumatu, aga üsna kähku hakkas meeldima ka Brian Helgelandi “Rüütli lugu” (“A Knight’s Tale”), milles ajaloolistele suurfilmidele omane sümfooniline helitaust oli asendatud 70-ndate rokiklassikaga.