Ema hool ulatub ka ookeani taha, tuhandete kilomeetrite kaugusele

Maalilises Padaorus kahe suure koeraga elava Helle ja Andres Sõbra kõik kolm tütart elavad välismaal. Triin on oma elu sisse seadnud Soomes, Liis Kanadas ning Marju Ameerika ühendriikides. Füüsiliselt on nad üksteisest küll kaugel, kuid suhtlevad tihti ja kohtuvad sagedamini kui nii mõnedki ühes riigis elavad pereliikmed.

Tütred hindavad ema tuge niivõrd, et Helle on olnud kõigi oma lapselaste sünni juures. Iga kord on Helle võtnud ette reisi üle ookeani, et olla oma tütre õnnehetke juures ja toetada peret beebiga toimetamisel. Helle on rõõmus, et tema tütred hoiavad kokku ning aitavad üksteisel lapsi hoida.