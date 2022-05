Rauno Kaibiainen – näitleja, kes improviseeris oma karjääri

Kohtume Raunoga ühes Rakvere kohvikus ning kohe alguses nimetab ta ennast inimeseks, kellelt on raske midagi huvitavat välja pinnida. Palub vabandust, et on pigem kasin ja tagasihoidlik. Samas on see kõige enesekindlam vabandamine, mida ma kuulnud olen. Kas on võimalik, et ta improviseeris selle?