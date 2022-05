Ida-Virumaa visiidi teisel päeval tutvus riigipea Purtse pruulikoja, vineerikoja ja metallikoja tööga. "Piirkonna elu hoidmisel ja edendamisel on väikeettevõtjate panus hindamatu," ütles president Alar Karis.

President istutas reedel ka Purtse hiiemäel kurjuse ohvrite leinaparki tamme ning kutsus kõiki astuma vastu totalitaarsetele mõtteviisidele ja süsteemidele, kuna need avavad tee kurjusele. "Kurjus jääb kurjuseks, nimeta seda kuidas tahad, aga me ei tohi lubada kurjust enda hinge ega anda talle ruumi enda mõtetes," ütles riigipea. Ta tänas leinapargi loojat Uno Säästlat ja tema abikaasat, kes on 30 aasta jooksul Purtse hiiemäel leinapargi eest hoolt kandnud.