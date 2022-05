Loomaarst Malle Oherd marutaudist: "Oht on alati olemas"

Reede õhtul kell viis keerasid loomaarstid Malle Oherd ja Kaja Vainula autodega parklasse Assamalla endise kaupluse juures. "See on alati minu piirkond olnud. Ma tean, kus ja kuhu ja kuidas," rääkis Oherd, kes hoolimata 70 eluaastast on endiselt südamega töö juures.