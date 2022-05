Tapa lillemüüja: meil pole täna punaseid nelke ja selle tõttu ollakse pahased

Tapal 9. maid tähistavad inimesed on täna kuidagi mornid ja tõredad. Kesklinnas lillekauplust pidav Liivi Viktor on pahandada saanud, sest just täna pole müügil punaseid nelke, Virumaa Teataja fotograafile üritati aga politsei kutsuda, sest pildistamine tundus monumendi juurde lilli viinud inimeste arvates äärmiselt kahtlane tegevus olevat.