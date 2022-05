Maakoolid ei vaja stereotüüpe

Esimene väide. Eesti regionaalpoliitika on, et Eestil ei ole regionaalpoliitikat. Alates 2008.–2009. aastast on mitu väga tuntud, mõjukat ja kõrgel kohal inimest eravestlustes tunnistanud, et Eestil ei ole Tallinna ümber koonduvale linnriigile alternatiivi. Edasi järgnes mainitud hoiaku kandumine juba strateegiatesse ning seadusloomesse.