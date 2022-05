Korraldaja Tauri Tomsoni sõnul oli osalejaid pisut vähem, kui võis oodata, ja põhjuseks oli ilmselt ühelt poolt see, et rada on keskmisest raskem, ja ka tuuline ilm hirmutas ehk nii mõnegi potentsiaalse startija ära. Õnneks ei olnud nüüd kevadel veel kõrgeks kasvanud rohtu. Teisalt oli samal päeval ka Eesti kettagolfi karikasarja avaetapp ja mõned kõvemad mehed osalesid kindlasti seal.