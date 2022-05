Kohutav tuleõnnetus ⟩ Lääne-Virumaal Kõrkkülas põles sisse 30-pealine lehmakari

"Taluga on nüüd kõik," ütles šokis noorperenaine Katre Eskor.

Kustutustööd jätkuvad. Leegi on päästjad summutanud, kuid lauta jäänud loomi päästa ei õnnestunud. "Suitsuvingu on nii palju, et ma üldse ei imestaks, kui mõni päästja või pealtvaataja ka mürgituse saab," lausus sündmuskohal viibiv Virumaa Teataja ajakirjanik Toomas Herm.