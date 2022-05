Rakvere uuel pump track‘il käivad juba asfalditööd

Teisipäeval paigaldati objektile juba asfalti, millel saavad peagi veereda rulad ja trikirattad. Sellega olid hõivatud kümmekond meest, kes laotasid asfalti rajale, tasandasid ja tampisid kaldvibraatorite abil selle tugevalt kinni ning pritsisid voolikust rajale vett, et materjal tahkuks. Töid kõrvalt vaadanud abilinnapea Kert Karus selgitas, et selles faasis on kõige olulisemad kiirus ja meeskonnatöö.